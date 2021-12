Mancini sinaliza equipe titular para a temporada 2016

O Vitória treinou em um único período nesta terça-feira, 19, no campo do Barradão. O elenco participou de um trabalho tático em campo e o técnico Vágner Mancini sinalizou um esboço da equipe titular para a temporada 2016.

Mancini escalou o time principal com Fernando Miguel, Maicon Silva, Ramon, Guilherme Mattis, Diego Renan; Amaral, Wilian Farias, Tiago Real; Arthur Maia, Vander e Yan. Na movimentação, Tiago Real foi o jogador de meio-campo que teve mais liberdade no esquema do treinador.

O lateral-esquerdo Euller e o meia Leandro Domingues, recém-contratado, treinaram separados dos demais atletas. O atacante Robert, que se recupera de uma cirurgia, voltou a trabalhar em campo. O elenco volta a treinar nesta quarta, 20, em dois períodos.

A assessoria do clube divulgou que um jogo-treino será realizado na sexta, 22, no período da tarde. O Ypiranga é o provável adversário.

adblock ativo