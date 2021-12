Mancini sinaliza com manutenção de time para o próximo jogo

No treino coletivo desta sexta-feira, 1º, o técnico Vagner Mancini testou a formação que deve mandar a campo no duelo de ida da semifinal do Campeonato Baiano contra a Juazeirense. Caso não haja qualquer impedimento judicial, o jogo deve ser marcado para o proximo domingo, às 16h, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro.

A única dúvida é o goleiro. O dono da camisa 1, Fernando Miguel, retorna de lesão e disputa a posição com Caíque, que agradou nas três partidas que fez neste intervalo. Nesta sexta, cada um treinou metade do tempo entre os titulares.

Também recuperados de lesão, mas ainda fora da forma ideal, o lateral direito Maicon Sila e o volante Willian Farias fizeram um trabalho à parte de recondicionamento físico. Tiago Real, po sua vez, segue lesionado e só deve voltar aos gramados em cerca de duas semanas. No próximo jogo, será substituído novamente por Leandro Domingues, que tem agradado à Mancini.

Já Victor Ramos foi poupado do treino para fazer trabalho de reforço muscular, mas não preocupa. Nesta sexta, Josué o substituiu. A equipe de linha contra a Juazeirense deve ser: José Welison, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Amaral, Marcelo e Leandro Domingues; David, Kieza e Marinho.

A boa nova do treino foi Dagoberto, que participou integralmente dos trabalhos com o time reserva, mostrou evolução física e, embora pequenas, tem chances de fazer sua estreia no próximo jogo.

