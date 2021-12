Mancini reúne elenco e conversa marca reapresentação na Toca

Em busca da reabilitação no Brasileirão, o elenco do Vitória se reapresentou nesta sexta-feira, 13, na Toca do Leão, e iniciou a preparação para o jogo contra o Santos, na próxima segunda-feira, 16, às 19h (horário da Bahia), no Pacaembu, em São Paulo, válido pela 28ª rodada.

Antes da atividade, Vágner Mancini reuniu os jogadores e teve uma longa conversa. Em seguida, os reservas treinaram normalmente e os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia.

Mancini comandou um treino técnico e trabalhou a linha defensiva. Dos titulares, o goleiro Caíque foi o único a participar da atividade. Neste sábado, 14, o time volta a treinar pela manhã.

