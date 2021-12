Mancini promete mudança na forma de jogar em casa

Com a terceira melhor campanha como visitante e simplesmente a pior nos jogos em casa, o Vitória tenta curar seu desequilíbrio. O técnico Vagner Mancini, ao mesmo tempo em que comemora o desempenho fora de Salvador (no domingo, o time fez 3 a 1 no Atlético-MG em Minas), reconhece a necessidade de melhora nas partidas no Barradão.

“Jogar em casa é uma situação diferente. Temos que propor o jogo. Quando está encaixado em uma maneira de jogar, você encontra dificuldades. No Barradão, temos que nos expor. O nosso forte é compactação defensiva e saída em velocidade. Talvez modifiquemos a maneira de jogar em casa”, prometeu o treinador, que terá duas semanas para elaborar essa mudança.

Afinal, no domingo, o Leão volta a atuar fora de casa. Visita o Botafogo em partida que mudou das 11h para as 16h. O próximo embate na Toca está marcado para o feriado de 12 de outubro, uma quinta-feira, contra o Sport.

Para o confronto com o Bota, Mancini volta a contar com Cleiton Xavier e Patric, que cumpriram suspensão. Em recuperação de lesões, Caíque Sá e Fernando Miguel correm contra o tempo para jogar.

