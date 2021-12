Mancini poupará quase todos titulares na Sul-Americana

O elenco do Vitória iniciou nesta terça-feira, 23, a preparação para enfrentar o Coritiba pela segunda fase da Copa Sul-Americana, nesta quinta, 25, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para o duelo, o técnico Vagner Mancini vai poupar quase todos os titulares.

Os jogadores que começaram o jogo contra o Corinthians fizeram massagem e tratamento com gelo, com exceção de Kieza. Ele participou do treino com o restante do elenco.

O rubro-negro volta ao batente na tarde desta quarta , 24, às 15h.

