Mancini pode apelar para zagueiros ou volantes contra o Atlético-MG

O dia foi de folga, nesta segunda, 18, na Toca do Leão, após a frustrante derrota em casa para o São Paulo. E se a queda para a 19ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro já não fosse dor de cabeça o bastante, o técnico Vagner Mancini certamente perdeu o sono nas duas últimas noites imaginando como vai montar o desfalcado Vitória no jogo contra Atlético-MG, domingo, às 19h, em Belo Horizonte. Com poucas opções, ele vai ter que lançar mão do improviso na hora de escalar a equipe.

O problema maior do treinador está nas laterais. Pelo lado direito, o titular Caique Sá deixou a partida de domingo após sentir o adutor da coxa esquerda. O atleta fará um exame de imagem hoje para saber a extensão da lesão, mas dificilmente terá condições de viajar para enfrentar o Galo. Seu substituto imediato seria o polivalente Patric, mas ele está suspenso por ter recebido contra o São Paulo seu 3º cartão amarelo no Brasileirão. Na ala esquerda, o titular Juninho, com uma lesão no joelho esquerdo, só retorna ao time no mês que vem.

Mancini ainda tem mais dois jogadores de meio-campo suspensos. Cleiton Xavier também recebeu seu 3º amarelo na Série A, ao passo que o volante Yago foi julgado na tarde desta segunda no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na partida contra o Coritiba , e pegou dois jogos de gancho (já cumpriu a 'automática'). O departamento jurídico do clube acredita que pode conseguir um recurso e mudar a pena antes da partida em Minas Gerais.

Quebra-cabeça

“Hoje [domingo], a perda dos laterais acabou pesando. Caíque [Sá] saiu no começo e Juninho nem jogou. Sem dúvida, vamos ter que montar alguma coisa para domingo, porque fora de casa, sem os laterais, vamos ter que pensar”, disse Mancini sobre os desfalques na coletiva após o jogo com o São Paulo, no qual o treinador improvisou o volante Felipe Soutto como lateral esquerdo no lugar de Juninho. Contudo, com a suspensão de Yago, ele deve manter o atleta em sua posição original para o duelo no estádio Independência.

Assim, e também por a partida ser fora de casa, a tendência é que o técnico escolha entre Geferson e Thalyson para atuar em BH, uma vez que o motivo para não usá-los no Barradão era a pressão da torcida, que rejeita os dois reservas do Leão. Na semana passada, o zagueiro canhoto Bruno Bispo também foi testado nos treinamentos.

Já para a ala direita são duas as alternativas. A primeira seria chamar o garoto Cedric, 19, lateral da base e que já atuou duas vezes esse ano pelo Vitória (seus únicos dois jogos como profissional). Sem comprometer, ele foi utilizado no início do ano, pela Copa do Nordeste, contra o América-RN, e Copa do Brasil, no duelo com o Luziânia. A outra opção seria improvisar o zagueiro Renê Santos, 31, mais experiente, no setor.

