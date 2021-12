Mancini planeja time ofensivo para domingo

Para a 'matinê' de domingo, 19, no Barradão, contra a Chapecoense, a partir das 11h, pela 9ª rodada da Série A, Vagner Mancini pensa em escalar um Vitória mais ofensivo. O motivo é a insatisfação com a campanha de momento. O time ocupa o 14º lugar na tabela, com nove pontos e saldo negativo de quatro gols.

Com a suspensão do volante William Farias pelo terceiro cartão amarelo, os teóricos substitutos que disputariam a vaga seriam Marcelo e José Welison. O treinador, porém, já projeta outras alternativas.

"Penso em passar Tiago Real [meia] para a posição de segundo volante, o que deixa o time mais ofensivo, até porque eu tenho a volta de Leandro Domingues [meia que estava contundido e, teoricamente, disputaria a vaga com Tiago Real]. Penso ainda em colocar Flávio [volante de postura menos defensiva] na vaga. Mas confesso que ainda não defini. São situações que requerem calma para pensar e vão se arrastar até momentos antes do jogo", informou.

Na prática, três atletas disputam duas vagas no meio de campo: Tiago Real, favorito a levar uma delas, Leandro Domingues, que havia sido titular até a 4ª rodada, e Flávio, que foi desfalque na partida passada por ter sofrido uma forte pancada na cabeça contra o Botafogo na partida anterior.

"É preciso muito cuidado com a decisão a ser tomada. Ser ofensivo não pode tirar o equilíbrio do time", comentou Mancini.

Ingressos

Os ingressos para a partida estão à venda aos preços de R$ 60 (R$ 30 a meia) a arquibancada e R$ 80 (R$ 40 a meia) a cadeira.

Além de compras pela internet no site (www.ingressofacil.com.br), os bilhetes podem ser encontrados neste sábado, 18, no Barradão e lojas do Vitória nos shoppings Capemi, Lapa, Paralela e Pituba Open Center (em frente ao Colégio Integral). No domngo, só haverá venda no Barradão.

O retrospecto estimula: o Leão venceu os nove jogos que fez no Barradão neste ano.

