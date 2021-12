Mancini 'perdoa' Amaral e Vander e prevê mudanças

Após o segundo empate consecutivo no Barradão, o 1 a 1 com o América, no sábado, 1º, o técnico Vagner Mancini pretende reerguer o Vitória, estimulando a concorrência dentro do elenco, principalmente para as vagas do meio de campo.



Em entrevista coletiva após o duelo, o comandante rubro-negro deu a entender que o time terá mudanças para pegar o Ceará no Castelão, às 16h de sábado. O volante Flávio, de 19 anos, prata da casa que jogou mal nos últimos dois jogos e foi substituído no intervalo contra o Coelho, deve perder a vaga.



"Penso em poupá-lo, sim. Por um momento, cheguei até a pensar em entrar nesse jogo com a equipe que disputou o segundo tempo. Não fiz isso porque achei que Flávio merecia outra oportunidade. Com um atleta feito na base, você tem quer ter uma precaução maior, olhar o lado da idade. Mas, quando os atletas entram em período de oscilação, eu tenho que trocar", refletiu Mancini.



Quem entrou na vaga de Flávio foi o atacante Rogério, autor do gol de empate. Se mantiver essa formação, o Leão terá um time mais ofensivo em Fortaleza. Outra alternativa é reforçar a marcação no meio de campo.



Nesse sentido, quem pode voltar à escalação é o volante Amaral. Ele e o meia Vander haviam sido punidos pela comissão técnica e ficaram fora do último duelo por terem se atrasado a treinamentos durante a semana. "Eles já se desculparam. São atletas importantes, e é necessário que a gente conte com todos eles", justificou Mancini.



O treinador, porém, quer que Amaral mereça a vaga como titular, perdida para o recém-chegado Marcelo Mattos: "Por um ato de indisciplina, ele perdeu uma grande oportunidade de, quem sabe, começar a partida. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Mas tecnicamente vamos analisar o que fez o Marcelo nos últimos jogos e o que Amaral vinha apresentando. Quem estiver melhor vai jogar".



Ceará em crise



Lanterna da Série B, o Ceará demitiu ontem o técnico Geninho, um dia depois de perder fora de casa para o Bragantino por 3 a 0.

No Castelão, o campeão da Copa do Nordeste venceu apenas o Atlético-GO, por 2 a 0, na 2ª rodada da Segundona. A diretoria ainda não anunciou um substituto para o cargo.

adblock ativo