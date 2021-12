Mancini nega que tenha orientado expulsão forçada no BaVi

Aos 32 minutos da segunda etapa do clássico BaVi deste domingo, 18, o rubro-negro Uillian Correia recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O jogo não voltou a rolar porque em seguida Bruno Bispo também levou o vermelho, mas o que aconteceu entre as duas expulsões causou muita polêmica no Barradão.

Quem acompanhou o jogo pela TV foi informado pela reportagem da partida de que Mancini recebeu um recado vindo da tribuna do estádio. Na sequência, o técnico chama Ramon e conversa com o atleta.

O volante então corre para o gramado e repassa o recado para Fernando Miguel, que estava caído em campo desde a expulsão de Uillian Correia.

Quando a bola voltaria a rolar, Bruno Bispo chuta a redonda para longe na tentativa de forçar o segundo cartão amarelo, o que ele consegue.

Com a expulsão do zagueiro, o jogo é encerrado aos 34 minutos da segunda etapa. Depois da partida, Mancini concedeu entrevista coletiva e negou que tenha orientado seus jogadores a forçarem a expulsão.

“A decisão é de quem está no campo. Quem é que tem prova? Essa é uma acusação muito grave. Quem tiver a prova que por favor se apresente. Acho que o foco não deve ser esse”, declarou o treinador.

Acusação

Ainda durante a entrevista, Mancini apontou Vinicius, meia do Bahia, como culpado pela confusão do Ba-Vi.

Para acusar o jogador, Mancini fez referência a imagem que circulou pela internet antes do clássico. Nela era possível ver uma publicação do meia com o seguinte texto: “kkkkkkk ídolos mitos... domingo será no barralixo!!!! Com as mães, as irmãs delaxxxx kkkkkk” (sic).

“Quem causou tudo isso foi o Vinicius, que ao longo da semana já tinha postado nas redes sociais que vinha aqui no 'Barralixo'. Quando ele fez o gol, tinha a torcida dele para ir vibrar, mas ele foi vibrar com gestos obscenos diante da nossa torcida”, justificou o treinador.

adblock ativo