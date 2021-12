Mancini mostra preocupação com pressão do Timão em Itaquera

O técnico Vágner Mancini segue procurando a equipe ideal para enfrentar o Corinthians, pela 21ª rodada da Série A, na segunda-feira, 22, às 20h, no Itaquerão. No treinamento desta sexta, 19, no Barradão, o comandante mostrou ter dúvida entre Amaral e Marcelo para a posição de primeiro volante.

"Esse jogo pede uma equipe mais madura e que saiba jogar na pressão. Preciso de uma equipe que tenha caixa para suportar a pressão que o Corinthians vai fazer em casa. Uma equipe que saiba ter posse de bola e que saiba jogar em velocidade", disse Mancini.

O zagueiro Henrique, mais novo contratado do Leão, chegou nesta sexta, a Salvador e já iniciou os exames médicos para assinar com o clube. Kanu, que perdeu os treinos da semana por conta de uma gripe, trabalhou nesta sexta, normalmente.

