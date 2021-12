Mancini mira triunfo para festejar marca histórica

Neste domingo, 19, será um dia marcante para Vagner Mancini. Ele fará seu 129º jogo à frente do Vitória, que encara a Chapecoense, no Barradão, pela 9º rodada da Série A. O número o tornará o segundo treinador que mais dirigiu a equipe, ultrapassando as 128 partidas de Arturzinho. E o dia em que ele entrará para a eternidade está chegando. Aymoré Moreira, o líder da lista, comandou o Leão em 135 confrontos, apenas sete a mais do que Mancini.

Para comemorar o marco, o técnico precisa vencer o jogo, agendado para o inusitado horário das 11h, aplicado pela CBF em dois jogos por rodada e que tem gerado discussões país afora. Para tanto, Mancini conta com um forte retrospecto: o Rubro-Negro ganhou todos os nove jogos que fez neste ano no Barradão. Dois foram pelo Brasileiro: 3 a 2 no Corinthians, pela 2ª rodada, e 1 a 0 no Inter, pela 6ª.

Das oito rodadas da competição, o Leão só fez três como mandante. A outra foi a 4ª, quando jogou na Fonte Nova e empatou com o Atlético-MG em 1 a 1. De seus nove pontos na competição, sete foram conquistados em Salvador.

"Este é um dos motivos que faz a nossa campanha ainda ser aquém do esperado. De oito rodadas, o Vitória é o único dos 20 times que jogou fora de casa cinco vezes. A partir do instante em que nós igualarmos a quantidade de jogos fora e dentro de casa, nossa colocação vai melhorar. Claro que nossa dificuldade não é só esta, mas é óbvio que atuar no Barradão é melhor. Os adversários temem jogar aqui dentro", declarou Mancini.

Longa história

O treinador já está em sua terceira passagem pelo Vitória. Na primeira, em 2008, conquistou o Campeonato Baiano e levou o clube ao respeitável 10º lugar no Brasileiro. Em fevereiro de 2009, deixou o Leão para assumir o Santos. Retornou em agosto para o lugar do demitido Carpegiani e fechou a Série A na 13ª colocação.

Pela história que construiu, Mancini sempre faz questão de frisar nas entrevistas: "Todos sabem da identificação e do carinho muito especial que eu tenho pelo Vitória".

Após ganhar, há um mês e meio, o segundo Campeonato Baiano em dois disputados, ele precisa reerguer o Vitória no Brasileirão. A equipe iniciou a 9ª rodada na 14ª posição, apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.

A ideia é usar as duas receitas que o fizeram bem sucedido nas ocasiões anteriores. Uma delas é a conversa. Ele diz: "o conceito que se forma no grupo de trabalho é o mais importante. Tenho passado aos atletas que todos eles são capazes de fazer aquilo que é proposto e treinado, mesmo fora de casa, onde precisamos apresentar o ímpeto que temos mostrado no Barradão".

Vagner Mancini não esconde a chateação de ainda não ter vencido como visitante nesta Série A. Neste domingo, porém, como o compromisso é novamente no Barradão, ele partirá para a sua segunda receita: a capacidade estratégica.

Com a suspensão do volante Willian Farias pelo terceiro cartão amarelo, Mancini planeja lançar o Leão ao ataque. "Penso em passar Tiago Real [meia] para segundo volante e deixar o time mais ofensivo, até porque pretendo utilizar Leandro Domingues [meia ofensivo]. Agora, o mais importante é que a ofensividade não prejudique o equilíbrio do time. A escalação ideal será estudada até a hora do jogo".

Chape tem dúvidas

No meio de campo, Rafael Bastos é o favorito na disputa com Moisés. Na lateral esquerda, Sérgio Manoel deve ganhar a vaga do garoto Lucas Mineiro top 5 da longevidade.

Top 5 da longevidade

Aymoré Moreira

- 135 jogos

(1978-79 e 1984)

Vagner Mancini

- 128 jogos

(2008-09, 2009 e 2016)

Arturzinho

- 128 jogos

(1997, 2002, 2003 e 2006)

João Francisco

- 118 jogos

(1989, 1992 e 1994)

Hélio dos Anjos

- 105 jogos

(1991, 1996, 1998 e 2004)

