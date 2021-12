Mancini mantém time base do Leão; jogo-treino é confirmado

Os titulares que devem disputar o jogo-treino de sexta-feira, 22, contra o Ypiranga, às 16h, no Barradão, já estarão 'lapidados' pelo técnico Vagner Mancini.

Nesta quarta, 20, pela segunda vez seguida, o treinador manteve praticamente a mesma escalação. A única exceção foi Arthur Maia, que só participou da atividade técnica, e terminou substituído por Gabriel no treino tático.

O meia vai permanecer na Toca do Leão. Antônio Gustavo, o Guga, empresário do atleta, disse que o Vitória rejeitou a proposta da Chapecoense. O problema, porém, foi que Maia sentiu dores no pé após o treino da última terça.

Leandro Domingues foi outro que só treinou na primeira parte da atividade. A previsão é que o meia só trabalhe normalmente com o grupo na próxima semana.

No coletivo desta quarta, o Vitória jogou com: Fernando Miguel, Maicon Silva, Ramon, Guilherme Mattis e Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Tiago Real; Vander, Gabriel e Yan.

Sobre o jogo-treino contra o Ypiranga, o departamento de futebol analisa se vai liberar a presença da torcida.

