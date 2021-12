Mancini inicia semana com a expectativa de ter força máxima

Após a folga desta segunda-feira, 6, e o triunfo de domingo, 5, por 1 a 0 sobre o Internacional, o Vitória volta ao batente na tarde desta terça, 7, na Toca do Leão, quando inicia os treinos visando ao jogo de domingo, 12, às 11h, contra o Botafogo, que será disputado em Volta Redonda e válido pela 7ª rodada da Série A.

A boa notícia para o técnico Vagner Mancini é que, além de contar pela primeira vez com uma semana só de treinos desde que o campeonato começou, ele não deve ter desfalques para a partida.

Satisfeito com o desempenho da equipe diante do Inter e com o tempo mais longo de preparação para o próximo compromisso, a tendência é que ele repita a última escalação acrescida do reforço de um dos principais atletas do time, o lateral esquerdo Diego Renan, que cumpriu suspensão na partida passada e agora retorna para reaver a posição, ocupada por Euller na vitória contra dos gaúchos.

Elenco completo

De quebra, Vagner Mancini ainda aguarda outros reforços importantes para o elenco. O meia Tiago Real, que vinha lesionado desde o empate por 1 a 1 com o América-MG no dia 26 de maio, está recuperado e deve ficar à disposição para encarar o Botafogo.

Dessa forma, o treinador rubro-negro poderá escalar pela primeira vez no campeonato aquela que considera a sua formação ideal.

