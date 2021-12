Mancini indica equipe com apenas um volante

Com o retorno do zagueiro Victor Ramos, suspenso na partida contra o Coritiba por conta da expulsão contra o Figueirense, Vágner Mancini testou a dupla de zaga com ele ao lado de Kanu.

Nas laterais seguem Diego Renan e Euller. No meio-campo, o comandante rubro-negro abdicou de Amaral e testou o meia Flávio mais recuado, ao lado de Cárdenas, mais à frente.

Contra o Palmeiras, no domingo, 7, às 16h, em São Paulo, o atacante Dagoberto deve perder vaga para Vander. Na atividade desta sexta, 5, o veterano queixou-se de desconforto muscular e foi poupado.

