Mancini faz treino com provável equipe titular

A equipe do Vitória fez mais um treino coletivo tático na manhã desta quinta-feira, 20, no gramado do Barradão, na preparação para a partida contra o Sampaio Corrêa. A partida acontece no próximo sábado, 22, às 16h30, no estádio do Castelão, em São Luis, e é válida pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão.

O técnico rubro-negro, Vagner Mancini, realizou um treino com bola, focando na parte tática, como o posicionamento do time e bola parada.

Novamente, o volante Pedro Ken e o meia e capitão da equipe, Escudero, foram ausências no treinamento coletivo. Enquanto o primeiro treinou com o assistente da preparação física, Lucas Vinícius, o argentino tratou um trauma no pé e fez atividades na academia de musculação da Toca do Leão.

De acordo com o site oficial do Vitória, os jogadores "continuam em obervação e nesta sexta-feira, 21, pela manhã, Mancini define a lista dos convocados para a partida no Maranhão". O mais provável é que ambos sejam poupados da partida.

A equipe titular treinou nesta quinta com Júnior Gatito; Diego Renan, Euller, Ramon e Guilherme Mattis; Marcelo Mattos e Flávio; Jorge Wagner e David; Rhayner e Elton.

Os jogadores relacionados para a partida e a comissão técnica embarcam para São Luis na tarde de sexta, às 15h.

