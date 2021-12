Mancini faz primeiro treino sem Flávio entre os titulares

O que era previsto aconteceu. Depois de dois jogos sem brilho, o prata da casa Flávio deixou o time titular. No treino desta terça-feira, 4, o técnico Vangner Mancini sacou o atleta da base e colocou Rogério no lugar. Com esta formação, o Leão passa a jogar com três atacantes contra o Ceará, próximo sábado, em Fortaleza.

Com um treino tático e um coletivo, Mancini não escondeu a escalação. Com exceção de Flávio, o time não sofreu outras mudanças. Escudero, que não treinou na última segunda, trabalhou normalmente com o grupo, enquanto o goleiro Fernando Miguel permaneceu treinando separado dos demais e dificilmente retorna.

O time principal treinou com Júnior Gatito, Diogo Mateus, Ramon, Guilherme Mattis e Diego Renan; Marcelo Mattos, Pedro Ken e Escudero; Rhayner, Rogério e Elton. Curiosamente, o coletivo terminou 2 a 1 para os titulares, com gols de Rogério e Rhayner. Robert descontou para os suplentes.

Cuidados

Treinando entre os titulares, Rogério se sente feliz com a chance, mas ignora uma possível facilidade por jogar com o Ceará, lanterninha da competição.

"Eu acho que lanterna ou ser primeiro, não existe isso. A gente não vai jogar contra moleques. Vai jogar contra 11 homens. É difícil e a gente tem que manter o foco para permanecer no G-4 e, quem sabe, ser líder finalmente", disse Rogério, que completa: "Aqui no Vitória temos um grupo muito forte, em que todos podem ter suas chances. Eu terei a minha".

