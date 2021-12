Mancini faz mistério, mas poderá retornar trio de zagueiros

Com a liberação de Victor Ramos, que treinou nesta quinta-feira, 28, e viajou com a delegação para Santa Catarina, o Vitória pode voltar a utilizar o esquema de três zagueiros para encarar o Figueirense, na noite de sábado, 30, em Santa Catarina.

Em um coletivo fechado para a imprensa, pela manhã, o técnico Vágner Mancini voltou a fazer observações na equipe, que não está definida. Se for utilizar mesmo três zagueiros - Victor Ramos, Ramon e Kanu -, o técnico tem a opção de usar dois ou três jogadores no ataque.

Já o goleiro Fernando Miguel volta à meta do Leão e acha fundamental o triunfo sobre o Figueirense. "´E uma equipe que está com uma pontuação próxima da nossa", justificou.

Recuperado de mais uma lesão na panturrilha, ele espera não retornar mais ao departamento médico. "Estou bem, graças a Deus, até foi retardada um pouquinho a minha volta para fazer um trabalho diferente para fortalecer um mais a região [da lesão] e a gente não voltar a sofrer com lesões. É algo que incomoda tanto ao clube quanto a mim".

Foram 20 jogadores que viajaram para Florianópolis, onde treina nesta sexta, 29, pela manhã, no CT do Avaí.

Sul-Americana

Com o triunfo do Fluminense sobre o Ypiranga-RS, na Copa do Brasil, o Vitória classificou-se para a fase nacional da Copa Sul-Americana. Vai encarar o Coritiba e, quem se classificar, irá enfrentar o vencedor do confronto entre os argentinos Estudiantes e Belgrano.

adblock ativo