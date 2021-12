Mancini faz mistério e esconde escalação do Vitória

O técnico do Vitória, Vágner Mancini, só vai definir a escalação do Vitória para o duelo de volta da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no Mineirão, nesta quarta-feira, 20, momentos antes da partida.

O mistério de Mancini é sobre a utilização de dois ou três zagueiros, já que Kanu volta ao time, após cumprir suspensão pela Série A. O esquema tático vem sendo bem-sucedido no Brasileirão, mas fracassou no jogo de ida com a Raposa.

Assim, o zagueiro Ramon disputa uma vaga com o meia-atacante Nickson. A baixa será o meia Serginho, que teve bela estreia no Brasileiro, mas que já atuou pelo Santos na primeira fase da Copa do Brasil.

Para avançar, o Vitória precisa vencer por 2 a 0 ou por um gol de diferença a partir de 3 a 2. Caso vença por 2 a 1 a decisão vai para os pênaltis.

