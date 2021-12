Mancini faz experiências e arma Vitória com poucos 'conhecidos'

Um dia depois da chegada, o treinador Vagner Mancini continuou fazendo experiências no elenco para ver quais serão os titulares contra o Cruzeiro, neste domingo, 30.

E, pelo que se viu em campo, o treinador quis manter rostos conhecidos no time titular, trabalhando com o goleiro Caíque e o zagueiro Kanu.

Mas, no geral, a equipe é bem diferente da que ele treinou em sua última passagem pelo Rubro-Negro: além dos atletas citados, restaram o goleiro Fernando Miguel e o volante Willian Farias, que ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e não está treinando com bola.

Na atividade desta quinta-feira, 27, o técnico promoveu algumas mudanças em relação ao que treinou na quarta. As maiores foram no ataque, com Santiago Tréllez e David entrando ao lado de Neilton. O zagueiro Ramon foi testado como volante, fazendo dupla com Fillipe Soutto.

Fred, recuperado de lesão, ficou no time reserva. O lateral Thallyson, que estava em transição, entrou no meio da atividade. O meia Danilinho foi regularizado e pode atuar.

Juninho apresentado

Com a missão de melhorar o lado esquerdo do time, o lateral Juninho, que já vinha treinando – inclusive na equipe titular – foi oficialmente apresentado à imprensa.

O jogador, que vem de temporada no Cazaquistão, diz que se sente apto para entrar em campo já no próximo domingo, se assim for a escolha de Mancini.

O jogador já está regularizado – seu nome foi publicado nesta quinta no Boletim informativo Diário (BID) da CBF.

Mesmo treinando na equipe de cima, Juninho afirmou que não teve muito tempo para conhecer Mancini e seu estilo de jogo, mas se mostrou confiante na própria exibição.

“Chegamos juntos. Não teve conversa. Ele me colocou no time, acompanhou o treinamento. Se ele me colocou no time titular, é porque viu que eu tenho condição de estar jogando”, explicou.

O jogador também comentou a situação de instabilidade que o clube tenta superar.

“É a primeira vez que eu chego num clube já na zona de rebaixamento. Nos três dias que eu estou aqui já aconteceu muita coisa. A gente dá até uma assustada por nunca ter passado por isso. O elenco tem que se fortalecer, se fechar, esquecer o que já passou. Se pensar no que passou, vai atrapalhar a caminhada. É um novo treinador. Tem que pensar que cada jogo é uma decisão”, refletiu Juninho.

