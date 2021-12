Mancini fala sobre mudança no Vitória desde sua chegada

O que estava de errado no Vitória quando você chegou?

Na verdade, não encontrei nada de errado com o Vitória. Quando sentei para conversar com o Vitória eles me disseram que fariam uma limpeza no clube. Eles fizeram essa limpeza antes de eu chegar. Então quando eu cheguei eu encontrei o Vitória exatamente da mesma forma como eu assumi das outras vezes. Então eu não tive que tomar nenhuma medida. A medida que tomei foi simplesmente dentro do vestiário, de mudar o ambiente, e dentro de campo reorganizar uma equipe que vinha sofrendo muitos gols.

Houve informações sobre problemas no vestiário. O que você sabe sobre isso?

Uma coisa que eu fiz questão de fazer é não saber o que vinha acontecendo. Eu disse isso aos atletas. Não me importa se Fulano não falava com Sicrano. A partir de hoje eu detecto tudo e onde houver foco eu vou intervir. Porque aqui nós somos profissionais e temos que honrar a camisa e ser justos com isso. Então eu não quis saber o que houve na época do Gallo, do Argel, do Petkovic. Isso já era passado.

Jogadores de liderança como Kanu, Fernando Miguel e Willian Farias pediram pela sua chegada. Isso reforça a responsabilidade deles na cobrança por resultado?

Não tenha dúvida. Quando há uma aceitação dos jogadores ao nome do treinador há também o comprometimento deles fazerem o que eles sabem que será exigido. Então eu acho que o primeiro elo saudável foi esse, o fato de eu ter sido técnico de muitos desses atletas e me dar muito bem com eles.

