Mancini esconde time em treino secreto no Barradão

Time que vinha atuando, com os retornos de Diego Renan e Pedro Ken? Equipe sem Elton? Por enquanto, a escalação do Vitória para encarar o Náutico é um mistério.

Na manhã desta quinta-feira, 29, o técnico Vagner Mancini comandou um treino com portões fechados no Barradão - sem acesso da imprensa - e fez um trabalho tático.

O elenco rubro-negro fará nesta sexta, 30, o último treinamento antes do duelo com o Timbu no sábado, 31, no Barradão, às 16h10. Mancini deve fazer apenas um recreativo para quebrar a ansiedade da partida decisiva. Todo o elenco se concentra nesta sexta.

