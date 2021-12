Mancini esconde escalação para enfrentar o Grêmio

Na tarde desta quarta-feira, 22, no campo da Ulbra, em Canoa, na região metropolitana de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), o Vitória finalizou a preparação para enfrentar o Grêmio, nesta quinta-feira, 23, às 19h15, na Arena do Grêmio.

O técnico Vagner Mancini comandou um treinamento, mas não confirmou a escalação do time. Para o duelo, a única certeza é o retorno do volante Willian Farias, após cumprir suspensão, e a entrada do zagueiro Kanu na vaga de Ramon.

Na atividade, os jogadores fizeram uma movimentação tática para aprimorar o posicionamento em campo. No aquecimento, realçaram a posse de bola e, no final, trabalharam cobranças faltas e pênaltis.

"Não tem muito tempo de ficar lamentando, é trabalhar e ver o que precisa ser corrigido, porque temos um jogo muito difícil Campeonato Brasileiro é assim. A gente sabe das dificuldades que vai encontrar fora e dentro de casa", analisou o lateral Diego Renan.

