Depois de bater boca com um torcedor no aeroporto de Salvador, o técnico Vágner Mancini veio a público na tarde desta sexta-feira, 18, para esclarecer o incidente durante o desembarque da delegação do Vitória e revelar que tem sofrido ameaças.

Por meio de nota, o treinador disse que o vídeo que vazou nas redes sociais foi editado para mostrar apenas a parte em que discute com o torcedor. No entanto, ele afirmou que, antes de o clima esquentar, houve uma conversa tranquila com os torcedores que estavam presente e somente um deles estava exaltado.

"Estava chegando em meu carro quando ouvi me chamarem, olhei para trás e vi um grupo de torcedores querendo falar comigo. Voltei cerca de 50 metros e atendi pacientemente os torcedores, como tem que ser. Um deles, inclusive, estava exaltado. Me dirigi a eles e conversamos por cerca de 20 minutos. A conversa foi amistosa. Quando eu me preparava para sair, inclusive já tinha apertado a mão de todos, aquele mais exaltado começou a me agredir verbalmente - pela segunda vez. Ele exigiu que eu tirasse Caique do time", disse.

Ainda na nota, o técnico pediu respeito após ter recebido ameaças, após ter seu telefone vazado na semana passada. Ele também lembrou da sua história no Rubro-Negro, onde disputou 204 jogos e se tornou o treinador que mais comandou o clube.

"Quero apenas respeito! Trabalho duro, sou ser humano, acerto e erro, assim como qualquer um. Me preocupa onde vamos chegar com tanta intolerância. É lamentável um cidadão ser ofendido num aeroporto quando está voltando do trabalho. Por meio desta nota, espero ter esclarecido imprensa e torcedores. Obrigado!", finalizou.

Gabriel Conceição * Mancini esclarece confusão e revela que vem sofrendo ameaças

