Mancini escala recém-contratados para jogo contra o Globo-RN

Recém-contratados, o lateral Pedro Botelho, o zagueiro Wallison Maia, o meia Alexander Baumjohann e o atacante Jonatas Belusso estão entre os 22 jogadores relacionados para enfrentar o Gobo-RN, pela Copa do Brasil. O duelo acontece nesta quarta-feira, 7, no Rio Grande Norte , mas o elenco já embarca nesta terça, 6.

Belusso e Wallison também foram listados pelo técnico Vagner Mancini para o duelo contra o Bahia de Feira, que ocorreu neste domingo, 4, no Barradão, mas foram impedidos de jogar devido a pendências de documentações.

Jogo contra o Globo

Válida pela primeira fase da competição, a partida será realizada as 18h30 no estádio Barretão. Um empate garante que o Rubro-Negro passe para a segunda fase.

Já no próximo sábado, 10, o Leão encara o ABC, pela Copa do Nordeste. Os dois times estão com 100% de aproveitamento no torneio. Ambos venceram os dois jogos, sendo que o Vitória lidera o Grupo B porque marcou gols que o ABC: 6 contra 5.

Treino

Os atletas que entraram em campo neste domingo, 4, se reapresentaram nesta segunda-feira, 5, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, no Barradão. Eles fizeram atividade regenerativa, como hidromassagem, crioterapia, bota de compressão pneumática e massagem. Já os demais jogadores inciaram um exercício físico-técnico com transição e velocidade.

Confira a lista dos relacionados

Goleiros: Ronaldo, Caíque e Fernando Miguel

Laterais: Bryan, Juninho e Pedro Botelho

Zagueiros: Walisson Maia, Ramon, Bruno e Kanu

Volantes: Fillipe Soutto, Uillian Correia e Lucas Marques

Meias: Baumjohann, Yago, Jhemerson e Rhayner

Atacantes: Jonatas Belusso, André Lima, Denílson, Neílton e Flávio

