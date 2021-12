Na coletiva após o jogo contra o Corinthians, o técnico do Vitória, Vagner Mancini, foi só elogios ao comportamento do Vitória no Itaquerão.

“Fizemos o gol em um lance que foi muito estudado por nós: de recuperação de bola e saída no contra-ataque. Viemos com a intenção de armar só por fora, porque o Corinthians tem dois volantes fortes por dentro. O Vitória esteve muito concentrado e os jogadores estão de parabéns pela dedicação. Essa vitória de hoje nos dá possibilidade de somar pontos em sequência, mas ela não pode nos causar o relaxamento que talvez tenha acontecido após a vitória sobre o Flamengo”, disse o treinador.

No fim da coletiva, Mancini se irritou com uma pergunta de um jornalista paulista, que usou os números do jogo para confrontar a fala do comandante do Leão (assista a vídeo abaixo).

“Tudo bem, o Corinthians teve 78% de posse de bola e duas chances de gol, e o Vitória teve só 22% e quatro chances (…) Você está sendo parcial. Eu vou encerrar a coletiva agora porque você precisa rever seus conceitos de futebol. Vocês têm que dar um pouquinho mais de valor para quem não é de São Paulo”, finalizou.

Luiz Teles Mancini elogia o time e se irrita com repórter paulista

adblock ativo