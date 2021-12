Mancini é surpreendido com novo veto contra Sampaio Corrêa

O técnico Vagner Mancini já esperava ter que lidar com duas baixas para o jogo deste sábado, 22, contra o Sampaio Corrêa, mas o treinador rubro-negro foi surpreendido por mais um desfalque. O zagueiro Guilherme Mattis sentiu um desconforto na coxa nesta sexta, 21, e não vai jogar. Kanu foi escalado para entrar no lugar de Guilherme Mattis.

Como já era esperado, o meia Escudero também foi vetado pelo departamento médico. Ele vinha tratando um trauma no pé e não treinou durante a semana. Nesta manhã saiu a confirmação do veto. Ele será substituído por Jorge Vagner.

O volante Pedro Ken é outra baixa que se confirmou. O jogador teve uma entorse no tornozelo e também não vinha treinando.

Preparação

Durante o treino, Mancini fez uma atividade tática e um rachão. Essa é a última preparação do Leão antes do jogo. O grupo viaja nesta tarde para a partida, que está marcada para este sábado, às 16h30, no Castelão, em São Luís (MA).

