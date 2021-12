Mancini deve ter amistoso para 'aquecer' os titulares

O Vitória se classificou às semifinais do Baianão e agora terá 15 dias de preparação para seu próximo compromisso na competição. Contente com o desempenho do time contra o Flamengo de Guanambi, sobretudo com as estreias de Kieza e Victor Ramos, o técnico Vagner Mancini quer manter os titulares em ritmo e deve ganhar um amistoso, no próximo final de semana, para deixar o Rubro-Negro em ponto de bala para enfrentar a Juazeirense em busca de uma vaga na final.

"Sabemos que é importante não perder o ritmo, mas também temos que jogar contra um time que atenda às nossas necessidades. Caso contrário, é melhor que a gente faça um amistoso de Time A contra Time B", disse o treinador logo após a partida de sábado à noite.

O vice-presidente do Vitória, Manoel Matos, confirmou neste domingo, 27, que a diretoria já procura um adversário e que o jogo deve acontecer no próximo fim de semana, provavelmente no sábado.

"Precisamos ver ainda que clubes com bom nível técnico estarão livres para a data. É ainda necessário ver a questão dos custos de translado e hospedagem, além da operação do estádio. A tendência é que tenhamos o amistoso, mas a definição acontece apenas no meio desta semana", afirmou o dirigente.

Amistoso à parte, é certo que Vágner Mancini vai usar bem as duas semanas de folga. O período servirá para que importantes jogadores que estão entregues ao departamento médico, como Tiago Real, Fernando Miguel, William Farias e Maicon Silva, possam se recuperar. Além disso, o técnico usará esse tempo para aprimorar o entrosamento de Kieza e Victor Ramos com os titulares, além da possibilidade de já poder contar com Dagoberto em melhor forma física.

Após um merecido domingo de folga, os jogadores têm reapresentação marcada para esta segunda-feira, 28, à tarde, na Toca do Leão.

adblock ativo