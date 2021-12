Mancini deve improvisar na vaga de Diogo no Vitória

O técnico Vagner Mancini terá cinco dias para decidir quem entra no lugar do lateral direito Diogo Mateus, suspenso para o jogo diante do Náutico, próximo sábado, em Pernambuco. Existem duas opções de reposição, mas a possibilidade de improvisação é maior.

Mancini tem à disposição os laterais de ofício Romário e Guilherme. O primeiro jogou apenas uma partida na Série B, em maio. A última vez que foi relacionado para um jogo foi justamente na última derrota, há cinco rodadas, diante do Paysandu, por 1 a 0, fora. Não saiu do banco. Já o Guilherme sequer foi relacionado.

A tendência é que o lateral esquerdo Diego Renan seja invertido para a ala direita, enquanto Mansur assume o lado canhoto do time. Além de Diogo Mateus, o Vitória também perdeu o zagueiro Ramon, que levou o terceiro amarelo e não viaja para Recife.

No seu lugar, dificilmente Mancini fará mistério. Mesmo criticado, Ednei volta ao time titular ao lado de Guilherme Mattis. O zagueiro sentiu o joelho direito no triunfo da última sexta e abriu mão da folga de ontem para se tratar. Não deve ser problema para a próxima rodada.



Kanu de novo?

A novela Kanu voltou a ser comentada. O zagueiro que mais vezes 'quase' assinou com o Vitória novamente virou possibilidade de reforço no Leão. Até Mancini entrou na dramaturgia. "Se eu dissesse algo, estaria sendo injusto. Kanu ainda não foi apresentado. Existe a possibilidade de vir. O atleta ainda não é do Vitória, então prefiro esperar mais um pouco", disse o técnico.

