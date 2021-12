Mancini deve improvisar na escalação dos laterais

Com um time que precisou se reinventar no Campeonato Brasileiro – especialmente desde a chegada do técnico Vagner Mancini, em agosto – o Vitória vai precisar explorar mais da capacidade de adaptação dos jogadores.

Sem três laterais de ofício para o jogo de domingo, 24, contra o Atlético-MG, às 19h, no Independência, o vice-lanterna do campeonato precisa improvisar novamente jogadores para conseguir se impor em Minas Gerais.

Retrato do momento em que vive o Vitória, Ramon é apontado como uma das possibilidades para ocupar o lado direito da equipe.

Zagueiro de ofício, ele soma atuações sólidas como volante desde a chegada de Mancini e pode ter que passar pela segunda adaptação.

O jogador não cravou sua ida à lateral, mas lembrou que já atuou na posição sob o comando de Mancini e deixou claro que está apto para jogar onde for preciso.

“Quanto a isso eu tô bastante tranquilo. Na Série B, em 2015, joguei com Mancini e ele me colocou como lateral num jogo. Não sei o que ele está pensando, ele ainda não definiu o time. Estou aqui para ajudar, e sei que quem entrar na lateral vai ajudar muito o Vitória”, disse.

Opções

Sem Caíque Sá, lesionado, Ramon é a peça mais certa que o Vitória tem para colocar na lateral direita – Mancini não ‘subiu’ nenhum jogador do júnior para os treinamentos e não deve utilizar Cedric nem Roni, ambos atletas do Sub-20.

Sem Juninho no lado esquerdo até mês que vem, o lado esquerdo é onde Mancini encontra mais variáveis. Uma delas é utilizar Geferson ou Thallyson, laterais de ofício que, por estarem em mau momento com a torcida, têm sido preservados pelo treinador.

Outra opção é usar Bruno Bispo, zagueiro que chegou a ser testado na semana passada e foi uma das três opções para o técnico Mancini para o jogo passado, contra o São Paulo.

O selecionado foi Patric, suspenso para a partida, e o volante Fillipe Soutto, que acabou entrando durante o jogo para ocupar a vaga. O atleta volta a ser opção para o setor.

Yago joga

Mancini se livrou de um grande problema: o meia Yago, que tinha recebido dois jogos de punição e estaria suspenso para a partida, está apto a jogar. O Vitória recorreu da decisão no STJD e conseguiu efeito suspensivo, concedido nesta quinta, 21, que permite que o jogador entre em campo.

Além de Yago, Mancini tem Carlos Eduardo e Jhemerson como opções para o setor – Cleiton Xavier está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Mas a escalação continua um mistério: num treino fechado para a imprensa, o técnico comandou um treino tático – já com o esboço do time que vai começar jogando a partida.

Juninho, Caíque Sá e Willian Farias fizeram atividade à parte. nesta sexta, 22, Mancini novamente fechará os treinamentos.

