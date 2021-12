Mancini destaca maturidade em triunfo do Leão e técnico da Fla é demitido

Após a vitória diante do Flamengo neste domingo, 6, o técnico Vagner Mancini exaltou o excelente resultado fora de casa. “O Leão sofreu um pouquinho no início, mas ao longo do jogo mostrou uma maturidade importante. A gente leva uma vitória importante para este momento. É importante vencer um jogo desta magnitude”, disse o treinador.

“Temos que encarar o segundo turno desta forma. Dos últimos 9 pontos disputados, ganhamos 7. É importante manter-se assim para sair da zona de rebaixamento”, complementou o técnico, que segue invicto no comando do Leão.

Se antes do jogo já se falava em pressão no Flamengo, a palavra evoluiu para ‘crise’. Com a derrota para o Vitória, em casa, a torcida não perdoou e vaiou o elenco antes mesmo do fim da partida, gritando ‘olé’ quando um jogador do Leão pegava na bola.

Nem mesmo ídolo Diego ficou imune. O jogador se desculpou após o jogo, e disse que se sente “triste por não atender às expectativas da torcida”.

Zé Ricardo cai

A saída do técnico Zé Ricardo foi anunciada por sites esportivos na noite de deste domingo. “Respeito a torcida, tem de cobrar, e ficamos chateados de não dar esse retorno. Mas a maior chateação é da gente mesmo. Infelizmente não alinhamos performance, nem resultado. Lógico que a insatisfação é grande”, disse após o jogo.

Não houve episódios de violência após o jogo, mas torcedores atiraram latinhas nos carros dos jogadores.

adblock ativo