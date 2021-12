Mancini descarta chance de revezar jogadores no início da temporada

Revezar os jogadores para preservar o elenco tem sido uma estratégia cada vez mais adotada por equipes no futebol brasileiro, em especial no início da temporada, durante os campeonatos estaduais. Esse rodízio, no entanto, não será visto pelo torcedor do Vitória.

Nesta quinta-feira, 18, Vagner Mancini até se disse a favor de rodar o elenco, mas explicou que não será possível adotar a estratégia porque o time conta com um plantel enxuto.

“Nós temos hoje um elenco pequeno, são apenas 21 jogadores ainda. Espero que esse número chegue a 25, 26 jogadores. A gente não tem como fazer rodízio, a não ser com peças pontuais, caso haja muito desgaste em certos jogos”, justificou o treinador.

A postura é a mesma adotada na última temporada, quando, pelo menos no estadual, o retorno foi positivo. Com a melhor campanha do Baianão, o Leão chegou à final da competição com a vantagem do empate e conquistou o título justamente com a igualdade no placar.

Sem expectativa de rodízio, o torcedor deve ver Mancini repetir o time usado na estreia da temporada, quando escalou o Rubro-Negro com Fernando Miguel, Lucas, Kanu, Wallace e Bryan; Uillian Correia, Fillipe Soutto, Yago e Kieza; Neilton e Tréllez.

Até agora, quatro reforços foram anunciados pelo Leão. O quinto deve ser o atacante Rhayner, que passou por exames médicos na terça-feira e nesta quinta já treinou com o elenco rubro-negro.

Estadual valorizado

O Rubro-Negro estreia pelo Campeonato Baiano no domingo, às 18h30 (horário local), contra a Juazeirense, no Barradão. Antes do debute, Mancini fez questão de valorizar a competição estadual e lembrou da cobrança que chega da arquibancada.

“Tem importância muito importante para o torcedor. Nós temos um arquirrival, o torcedor não quer ver o seu time ser derrotado e perder o estadual”, destacou.

O adversário da estreia foi analisado por Mancini, que elogiou a Juazeirense e disse esperar uma equipe em vantagem física pelo maior tempo de pré-temporada.

“A Juazeirense vive hoje um bom momento, não só indo bem nos estaduais, mas na sequência do semestre também. É um time que vai oferecer certa resistência, que teve um tempo de treinamento muito maior que o Vitória, e certamente isso pode fazer a diferença na partida”, projetou Vagner Mancini.

Atual bicampeão baiano, o Vitória busca o tricampeoanto estadual. A última equipe a realizar esse feito foi o próprio Rubro-Negro, com as conquistas de 2008, 2009 e 2010.

adblock ativo