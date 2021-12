Mancini convoca torcida a lotar Barradão contra o Santa Cruz

Na chegada no Aeroporto Internacional de Salvador, após longa viagem de Cuiabá a Salvador, no final da noite de quarta-feira, 12, o técnico do Vitória, Vagner Mancini, convocou a torcida rubro-negra a lotar o Barradão no jogo contra o Santa Cruz, na sexta, 14, às 19h, pela última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileirão.

"Não tem desculpa. Quero que o torcedor escute isso. Faz diferença grande ter a torcida ao nosso lado. Sabemos das dificuldades, a gente entende, mas em um momento como esse é fundamental. Convoco a torcida para comparecer e empurrar o Vitória", falou o comandante do Vitória ao site oficial do clube.

Os jogadores e a comissão técnica rubro-negra chegaram ao saguão do aeroporto com sorrisos estampados no rosto por conta dos dois triunfos consecutivos fora de casa, contra Ceará e Luverdense. Após o desembarque, eles foram dispensados e se reapresentaram na tarde desta quinta, 13, no Centro de Treinamento do Vitória.

