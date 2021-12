Mancini conta com quase todos do elenco em treino nesta 4ª

O técnico Vagner Mancini contou com praticamente todo o elenco rubro-negro nesta quarta-feira, 8, para seguir a preparação para o duelo contra o Botafogo, marcado para as 11h de domingo, 12, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time participou de um trabalho de finalização, com os defensores rebatendo cruzamentos, e na sequência enfrentando meias e atacantes em duplas para impedir a conclusão a gol.

As únicas ausências foram o zagueiro Vinícius, recém-operado do menisco, e o goleiro Gustavo, em recuperação de uma cirurgia na tíbia. Com quadro de lesões dos jogadores cada vez mais reduzido, a expectativa é que Mancini tenha mais opções no decorrer dos próximos jogos.

adblock ativo