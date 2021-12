Mancini confirma atacante Rafaelson no lugar de Elton

Não é exagero afirmar que a derrota para o Náutico, no sábado, por 3 a 2, abalou as estruturas do elenco rubro-negro. Por conta disso, antes da viagem para o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 5, o técnico Vágner Mancini se mostrou disposto a tirar um antigo titular e até o esquema tático do time que enfrenta o Macaé no sábado, 7. Com o veto ao meia Escudero, ele pode até colocar mais um zagueiro, principalmente após os gols sofridos diante do Timbu. No ataque, Elton perdeu vaga.

Em 28 jogos, todos como titular, o centroavante Elton marcou apenas oito vezes. Sua média de 0,2 bola na rede por partida abriu os olhos de Mancini para Rafaelson, que fez um dos tentos ante o Náutico, ganhou a confiança do treinador e tirou a camisa 9 do velho dono, que, durante a Série B, só foi substituído oito vezes. E mesmo assim não conseguiu apurar seu faro de gol.

Pelo time profissional, Rafaelson fez quatro jogos, todos na Série B. Marcou um gol. "A alteração está certa, sim. Com a saída do Elton, entra o Rafaelson. Achei que era o momento, entrou bem no último jogo. O Elton viveu um período com falta de gols. Acho que é o momento de dar uma reciclada, uma oxigenada. Elton pode voltar no próximo jogo, mas acho que, para esse momento, a alteração pode surtir efeito no time", explicou Mancini.

O treinador também assegura que o garoto da base está mais capacitado que Robert. O atacante vindo do Sampaio Corrêa nem viajou. "Eu já vou ter o Elton no banco de reservas. Se eu levasse o Robert também, teria dois jogadores para uma mesma função", justificou Mancini.

Três zagueiros?

Apesar da chance dada para o prata da casa chamar a atenção, a maior mudança no time pode estar na escolha do substituto de Escudero, vetado pelo departamento médico após dores na coxa esquerda.

Uma das alternativas pode mudar totalmente o esquema tático da equipe. No primeiro momento do treino dsta quinta, Mancini colocou mais um zagueiro, dando maior liberdade aos seus laterais.

O motivo para a mudança é a vulnerabilidade da defesa diante do Náutico. A outra opção tática é o trivial, com o meio-campista Flávio no lugar do argentino. Jorge Wagner não foi testado.

"O time ainda não está definido. Posso utilizar essa linha com três zagueiros, com a entrada do Mattis e adiantando mais os laterais. Seria uma forma diferente de jogar. Vou decidir no treino no Rio de Janeiro (hoje). Muita gente acha que esse sistema é defensivo, mas ele pode ser altamente ofensivo, a partir do momento que você utilize as peças necessárias. Aí você teria dois alas ofensivos, uma marcação de três homens lá atrás. Posso utilizar nos próximos dois jogos fora", disse Mancini, lembrando que o time, após o jogo contra o Macaé, pega o América-MG na próxima terça, em Belo Horizonte.

Para a viagem, Mancini levou o meia Gabriel no lugar de David, que chegou a ser titular, mas, pelo visto, perdeu a moral com o técnico. "Não estou levando David por opção. O atleta não tem entrado bem. Escolhi outro jogador. Ao longo da semana, pedi o Gabriel do sub-20, que joga na mesma posição. O David teve todas as oportunidades, mas acabou não indo bem", completou.

