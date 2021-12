Mancini comanda último treino antes de embarque para BH

O técnico Vagner Mancini comandou nesta terça-feira, 6, o último treino antes do duelo contra o Atlético-MG. A partida será nesta quarta, 7, às 19h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Nesta manhã, o elenco trabalhou movimentação tática e depois fez uma atividade de dois toques. Mancini não revelou a escalação do time, mas definiu os relacionados [confira lista abaixo].

Para o duelo, Marinho volta após cumprir suspensão. Já Willian Farias e Victor Ramos estão fora da partida por contusão. Vander e Kieza, punidos com terceiro cartão amarelo, também desfalcam a equipe.

A delegação do Rubro-Negro seguiu na tarde desta terça, por volta das 17h, rumo a Belo Horizonte.

adblock ativo