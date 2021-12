Mancini comanda treino e conta com volta de Fernando Miguel

O técnico Vagner Mancini comandou treino com bola nesta quarta-feira, 5, na preparação do Vitória para o duelo contra o Ceará, no próximo sábado, às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, partida válida pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão.

O rubro-negro busca a revanche contra o seu algoz da Copa do Brasil, o Ceará, que eliminou o Leão na semifinal, mas as equipes vivem momentos distintos na competição. O Vovó ocupa a lanterna, enquanto o time baiano é o terceiro colocado.

Durante a atividade, o comandante do Vitória manteve o atacante Rogério entre os titulares, no lugar de Flávio, e contou com o goleiro Fernando Miguel, que treinou normalmente e volta ao time titular na partida deste sábado.

O arqueiro ficou de fora dos últimos dois jogos, contra o Macaé e América-MG, por conta de problema muscular. Ele concedeu entrevista coletiva e disse que a "ansiedade foi grande' durante o período que esteve ausente e falou sobre o confronto contra o Ceará.

"Todo mundo esperava que o Ceará estivesse brigando na ponta de cima da tabela. Eles estão em uma posição que não condiz com o grupo e com o clube. É uma grande surpresa eles estarem nesta posição (lanterna). Vai ser um jogo decidido em cima do que a gente vai permitir que a equipe do Ceará faça", afirmou o goleiro do Leão.

O Vitória volta a treinar no Barradão nesta quinta, 6, em atividade fechada. Na sexta, a equipe rubro-negra embarca para Fortaleza.

