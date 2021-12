Mancini comanda coletivo tático no Barradão

O técnico do Vitória, Vágner Mancini, comandou na tarde desta quinta-feira, 9, um coletivo tático no campo do Barradão, visando a partida de domingo, 12, contra o Botafogo, às 11h, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Durante a atividade, o treinador rubro-negro testou outras alternativas táticas, com a entrada de Kanu como terceiro zagueiro e mais um jogador no meio de campo. Apesar da volta do meia Tiago Real, recuperado de lesão, o volante Flávio seguiu como titular no coletivo. O lateral-esquerdo Diego Renan, após cumprir suspensão, retorna no lugar de Euller.

"O que fiz hoje no treino foi uma simulação que pode ser utilizada não só no jogo diante do Botafogo, mas na sequência do Vitória. Não vou entrar desta forma, já estou aqui adiantando. Mas eu tenho que ter variações", disse o técnico, em coletiva.



Na manhã desta sexta, 10, o elenco do Leão realiza treino fechado à imprensa. No sábado, 11, finaliza a preparação e, à tarde, viaja para o Rio.

adblock ativo