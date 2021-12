Mancini comanda coletivo tático na Toca do Leão

No treino desta quarta-feira, 16, na Toca do Leão, o técnico do Vitória, Vagner Mancini, comandou um coletivo tático e armou a equipe principal com a base do time que enfrentou o Avaí, no último sábado.

Para o jogo contra o Corinthians, neste sábado, 19, as únicas mudanças da equipe em comparação à que entrou em campo são o meia Yago e o zagueiro Wallace, que estavam suspensos, nos lugares dos improvisados Patric e Bruno Bispo.

A equipe principal, portanto, ficou com Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho; Ramon e Uillian Correia; David, Yago, Neilton e Santiago Tréllez.

Depois, Mancini dividiu o grupo entre setor ofensivo e defensivo. Zagueiros e laterais ajustavam o posicionamento e os atacantes e meias treinaram finalizações.

Desfalque certo

O volante Willian Farias não vai participar do jogo diante do Timão. O capitão da equipe foi vetado pelo departamento médico porque não se recuperou ainda de um trauma no joelho esquerdo.

Já André Lima, que também estava em transição, treinou normalmente com a equipe e tem chances de ser relacionado para sábado.

O elenco viaja na tarde de sexta, 18, para São Paulo.

