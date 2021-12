Mancini chega e segue para assistir jogo no Barradão

O novo treinador do Vitória, Vagner Mancini, chegou em Salvador na tarde desta sexta-feira, 5, para acompanhar a partida do rubro-negro contra o Atlético-GO no Estádio do Barradão, às 19h30. Ele, que será apresentado oficialmente na segunda, 8, seguiu direto para a Toca do Leão, onde se reuniu com o presidente Raimundo Viana e outros dirigentes do clube

Essa é a terceira passagem de Mancini pelo Vitória. Em 2008, o técnico foi campeão baiano e levou o rubro-negro à Copa Sul-Americana. O último período no Leão, no final de 2009, no entanto, foi curto, durou apenas quatro meses, e não foi marcado por bom desempenho.

Mancini chega no Vitória com o desafio de organizar a equipe que, embora tenha feito boas contratações para a Série B do Brasileirão, como Pedro Ken, Diogo Mateus, Diego Renan e Guilherme Mattis, ainda não tem apresentado um futebol consistente e regular.

A equipe será comandada na partida desta sexta pelo técnico interino Wesley Carvalho. O Vitória, que tem nove pontos em cinco partidas, se encontra na 6ª colocação da Série B do Brasileirão e busca resultado positivo contra o Atlético-GO para tentar chegar ao G-4.

