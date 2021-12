Mancini chama jogadores para conversar após derrota para São Paulo

A derrota para o São Paulo, concorrente direto do Vitória na luta contra o Z-4, ainda repercute na Toca do Leão. Nesta terça-feira, 19, o técnico Vagner Mancini reuniu o elenco rubro-negro antes do treinamento e conversou bastante com os jogadores.

Como parte da preparação para o jogo em Minas Gerais contra o Atlético-MG, o técnico transmitiu tranquilidade para o elenco e reconheceu a partida abaixo do esperado.

Após a conversa, o técnico, que terá que "quebrar a cabeça" para armar o time, realizou um treino tático sem a presença do lateral-direito Caíque Sá e do zagueiro Wallace, que foram poupados para tratar de dores musculares.

Os meias Fillipe Soutto, Danilinho e Willian Farias, além do lateral-esquerdo Juninho e do zagueiro Fred continuam em tratamento das respectivas lesões.

Recurso

O Vitória anunciou, por meio de nota divulgada no site oficial do clube, na tarde desta terça-feira, 19, que entrará com recurso pela punição de dois jogos aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre o meia Yago.

Yago foi expulso no jogo contra o Coritiba, no dia 28 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia foi citado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que consiste em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

