Mancini busca curar 'dor de cabeça' de jogar em casa

Há três meses, o torcedor do Vitória assistiu pela última vez uma exibição no Barradão sem que o time tenha levado um gol sequer. O duelo, contra o rival Bahia, acabou empatado em 0 a 0, no dia 2 de julho.

Na realidade, em apenas duas oportunidades o time não sofreu gols como mandante. A outra foi no triunfo por 2 a 0 contra o Atlético-MG, no dia 11 de junho.

Prova dessa má fase em casa: 28 dos 47 gols sofridos na competição foram em seus domínios – na última rodada, tornou-se a defesa mais vazada da competição junto com o Atlético-GO, rival deste domingo, 29, às 17h, no Barradão.

Para Vagner Mancini, técnico da equipe, atuar em casa tem sido motivo para grande dor de cabeça.

“O que mais tem me dado dor de cabeça é jogar no Barradão. Fora de casa, o nosso time tem uma concentração muito grande. Até joga da mesma forma, faz o jogo fluir, mas em momentos fundamentais acaba tomando gols. Nós temos que entender o porquê. Não é a parte tática nem os atletas”, contou.

“É muito mais o ambiente do Barradão que tem jogado contra a gente. Nesses últimos tempos, a gente tem tentado puxar mais a concentração dos jogadores, dando um tipo de treino que o atleta fique mais concentrado”, completou.

O técnico atribui a má fase em casa, em parte, ao emocional do time. “Espero que o Vitória tenha aprendido com todas essas derrotas . Em todas as minhas outras passagens por aqui, isso não aconteceu. São atletas que, fora de casa, têm alto rendimento, e, no Barradão, têm mostrado enfraquecimento emocional”, finalizou Mancini.

Kanu no banco

A expectativa em torno da volta de Kanu ganhou um banho de água fria. Pelo menos no início da partida. Segundo Mancini, ele foi relacionado para o jogo, mas não vai começar jogando por causa do tempo que ficou lesionado. No seu lugar, quem vai começar entre os 11 titulares é o zagueiro Fred.

“Kanu já está relacionado, mas ainda não entra no jogo. Não entra de início porque o atleta ficou cinco semanas parado. É pouco tempo diante do tempo que ficou parado. A gente quer que Kanu seja uma peça importante. Por isso, ei inicio com Fred e Wallace na zaga”, informou.

Também já recuperado de lesão, o atacante Kieza treinou normalmente nesta sexta-feira, 27, e deve ser relacionado para a partida. Entretanto, vai começar o jogo no banco de reservas porque o ataque titular, já confirmado pelo técnico, terá Tréllez, Neilton e David no ataque.

