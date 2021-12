Um incidente colocou ainda mais tensão no clima do Vitória nesta quinta-feira, 17. No desembarque em Salvador, após a derrota por 3 a 0 para o Sampaio Corrêa, a delegação do Leão teve momento tenso com grupo de torcedores.

Isso porque o técnico Vagner Mancini, ao ser questionado por um torcedor sobre a manutenção do goleiro Caíque como titular, após consecutivas falhas, entrou em discussão acalorada, registrada em vídeo que circulou nas redes sociais.

Em um determinado momento, Mancini chega a deixar em aberto a escalação do arqueiro para o confronto com o Ceará, domingo, no Barradão.

“O treinador não é você, sou eu. Eu decido quem não vai jogar domingo. Eu falei que Caíque vai jogar domingo? Eu boto quem eu quiser e você não tem nada a ver com isso”, afirmou o treinador.

O Vitória volta a jogar no próximo domingo, 20, contra o Ceará, no Barradão, às 11h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comercialização dos ingressos foi iniciada nesta quinta.

Gabriel Conceição * Mancini bate-boca com torcedor no desembarque do Vitória

