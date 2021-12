Mancini assume Vitória e fala em manter trabalho de Wesley

Vagner Mancini, que assinou contrato até o fim do ano, apresentou-se para seu primeiro dia à frente do Vitória esbanjando entusiasmo. Os sorrisos só intercalavam com a voz de comando aos jogadores e, principalmente, com longas conversas. Antes do treino, com os atletas. No decorrer das atividades, com Wesley Carvalho.

Foi justamente o trabalho do antes treinador interino, agora auxiliar fixo, que fez Mancini chegar ao Barradão afirmando: "Vim para ser campeão da Série B. Falar em acesso é pouco para o Vitória".

Pela avaliação do novo técnico, o Rubro-Negro é um clube de grande estrutura, mas que vivia momento instável devido aos fracassos no primeiro semestre, quando caiu prematuramente nas competições que disputou: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Contudo, Wesley, nas duas semanas em que dirigiu a equipe - período iniciado em 21 de maio, após a demissão de Claudinei Oliveira -, mudou a cara do Leão. Mancini desembarcou em Salvador na sexta e foi direto ao Barradão para acompanhar o triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-GO. Ele saiu do estádio empolgado com o que viu.

"Vi um Vitória ofensivo e muito competitivo, principalmente no primeiro tempo. No segundo, houve momentos em que deu um pouco de espaço ao adversário. Porém, isso é normal, pois uma equipe em fase de mudança não consegue se manter competitiva ininterruptamente em uma partida. Consegue por 60, 70 minutos. Foi o que o Vitória fez", disse o treinador.

"Desde 2009 eu conheço Wesley, que será importante no meu trabalho. Quero me valer do que foi feito, e muito bem feito, por ele. Só vou fazer ajustes, o que é normal. Vim por acreditar no projeto do clube, que tem grande estrutura e uma diretoria séria. Enxerguei no Vitória a oportunidade de um grande êxito na carreira", emendou.

Elenco forte

Wesley Carvalho assumiu o rubro-negro em 12º lugar, no começo da 3ª rodada. Após três vitórias e uma derrota, passa o bastão com o time em 4º, integrando o grupo dos que sobem à Série A.

Já Vagner Mancini treinou o Leão pela primeira vez entre março de 2008 e fevereiro de 2009. Voltou em agosto daquele ano para ficar até dezembro. Ele é, por sinal, o técnico que mais vezes dirigiu o Vitória pela Série A, com 58 partidas. O conhecimento do clube o fez afirmar que esta foi a condição mais tranquila em que já assumiu o Rubro-Negro.

"Em 2008, viramos um campeonato (o Baianão) quase perdido e fomos campeões de modo dramático (pelo último critério de desempate, os gols pró). Aquela conquista foi o começo da minha identificação com o Vitória. Foi também importante para que fizéssemos boa campanha no Brasileiro, em que chegamos a frequentar o G-4 (terminaria em 10º)", lembrou o técnico.

"Quando você perde o Estadual, começa o Nacional fragilizado. Só que, em 2015, o Vitória já reagiu. Há duas semanas, o time era instável e não tinha os torcedores a seu favor. Agora, está aguerrido e ciente de que, se lutar e honrar a camisa, terá apoio nas arquibancadas e êxito no campo", emendou.

A confiança de Mancini é tanta que, por enquanto, ele não quer falar em contratações. "É preciso lembrar que eu não cheguei em janeiro. Estou chegando em junho. Confio no trabalho que foi feito até aqui. Nos últimos jogos, a equipe provou do que é capaz. O elenco é bom. O mais justo é observar primeiro. Depois, posso vir a conversar com a diretoria sobre algum reforço pontual", afirmou.

"Vejo um time de Série A, mas que, momentaneamente, disputa a Série B. Vou dar minha contribuição ao Vitória, mas, acima de tudo, respeitando o belo trabalho que vem sendo feito", finalizou.

