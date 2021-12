Mancini aposta em 'casinha fechada' para vencer o Coxa

Com um estilo de jogo diferente do que o Vitória está acostumado, o treinador Vágner Mancini conseguiu "trancar" a defesa, arrumar o contra-ataque e, com isso, conquistou pontos importantes para sonhar em sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A estratégia de fechar a casinha e apostar na velocidade em contra-golpes – em vez de propor o jogo – deve ser repetida nesta segunda-feira, 28, às 20h, no Couto Pereira, diante do Coritiba.

O estilo de jogo pode deixar o torcedor ansioso, mas vem dando certo especialmente em partidas fora de casa, nas quais o Vitória não tomou sequer um gol desde que Mancini assumiu a equipe, há pouco mais de um mês.

Com 26 pontos, o Coritiba é um dos adversários diretos na briga contra o Z-4. O Vitória segue com 22 pontos, e um triunfo fora de casa ajudaria ainda mais a embolar a tabela do campeonato.

Segundo Mancini, a ideia é ser conservador enquanto o Vitória ainda continuar brigando para não cair. "Isso se deve ao fato de que os atletas entenderam a necessidade de fortalecer o sistema defensivo, mesmo sem a inclusão de jogadores de marcação. Tréllez e Neilton são dois marcadores a partir do momento em que não temos a bola", disse o treinador.

Mancini explicou que, no momento em que a equipe se posta defensivamente, dificulta o jogo da equipe adversária. Ainda mais numa partida como a de hoje, que ele acredita que vai ser muito difícil.

"Isso fez com que a gente ganhasse um bloco de jogadores que voltam rápido, que passam da linha da bola, e que acaba gerando ao adversário uma dificuldade maior do que quando, por exemplo, você divide seu time, e ele defende com seis, sete jogadores. Isso fez com que nosso time melhorasse em termos de confiança e não sofremos gols fora de casa", continuou.

Por isso, especialmente por serem poucas, a importância de transformar as chances em gols é grande. "O tempo de trabalho fez com que a gente melhorasse, não só em termos de organização, mas na parte defensiva, e tem fortalecido a parte ofensiva, porque, quando você não toma gol, você tem a possibilidade real de sair no contra-ataque, e usar as peças que temos, que são David de um lado, Yago do outro, Tréllez e Neilton por dentro", analisou o técnico.

Preparativos finais

O Vitória encerrou, ontem pela manhã, os treinamentos para a partida contra o Coritiba. Em atividade na Toca do Leão, o técnico Vagner Mancini liberou os atletas para um 'rachão', com algumas regras.

Os jogadores estavam proibidos de dar chutão; quem levava drible era obrigado a pagar dez apoios; nenhum atleta podia dar mais do que três toques na bola.

O volante José Welison, já recuperado de uma cirurgia no joelho, participou normalmente da atividade e, inclusive, marcou o primeiro gol. O atacante André Lima e o volante Willian Farias continuam fazendo tratamento para uma inflamação e um trauma no joelho, respectivamente.

Após o recreativo, os jogadores entraram em concentração. A delegação embarcou para Curitiba ontem à tarde.

adblock ativo