Mancini aposta em 'ataque móvel' para primeiro teste

Se não está completamente confortável com o elenco que tem à disposição, o treinador Vagner Mancini demonstrou que não tem problemas para improvisar. Acostumado a trabalhar com um centroavante fixo, o técnico vai apresentar um esquema com quatro jogadores - que ele chama de "ataque móvel" -, no amistoso de nesta terça-feira, 25, às 20h30, contra o time chinês Tianjian Quanjian.

Neste esquema, Arthur Maia e Tiago Real - que está jogando mais adiantado - aparecem centralizados. Vander e Gabriel compõem as pontas. Segundo o técnico, esse formato 4-2-4 permite que o setor ofensivo tenha mais agilidade e, consequentemente, consiga despistar a marcação do time adversário.

"O que eu quero é que Vander, Maia, Tiago e Gabriel se movimentem bastante sem posição fixa, mas com armação de jogada e com chegada dentro da área. Essa é uma coisa que eu tenho cobrado muito deles. Temos bom suporte defensivo de uma equipe que já jogou junto, com Fernando Miguel, Willian e o Amaral, que tem uma sustentação boa. Então, preciso esses quatro jogadores façam a diferença", revelou o técnico.

No entanto, Mancini disse que não vai abrir mão de um camisa 9, e garantiu que, mesmo com a contratação de Marinho para o ataque, o setor ofensivo, para ele, ainda não está completo.

"Lógico que não vou abrir mão disso, ainda buscamos um atacante de área. Mas enquanto esse atacante não chega, nós vamos testando outras formações. Acho que, para esse início de temporada, o Vitória pode apresentar uma movimentação diferente. O torcedor pode gostar a partir do momento que vê em campo atletas com velocidade, mobilidade e confundindo a marcação", ponderou.

Chegando lá

Com o amistoso desta terça, Mancini tem um esboço do time que vai utilizar nas primeiras partidas do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil. Ainda que ele tenha expectativa de outras contratações, acredita que tanto os jogadores titulares quanto os do banco de reservas - com os atletas da base e dois recém-contratados, Leandro Domingues e Alípio - são suficientes para uma boa temporada.

"Nós ainda temos a chance de mais alguns atletas chegarem, mas com o que eu tenho nas mãos hoje dá para começar bem o Estadual. O Leandro é um atleta que temos bastante cuidado, porque sabemos do potencial dele, e no momento certo ele vai aparecer. Já o Alípio é um atleta que até poderia estrear hoje, mas a gente preferiu dar mais tempo a ele para que se sentisse mais em casa", justificou-se o técnico.

Amistoso animado

Antes da partida desta terça, na Arena Fonte Nova, o Vitória preparou ações para marcar o início da temporada. O pré-jogo vai contar com shows ao vivo e várias apresentações, como o elenco de esporte amador e futebol - incluindo Marinho -, o novo site e o projeto da Arena Barradão.

