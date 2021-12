Mancini ainda espera DM para definir time do Vitória

O treino da manhã desta sexta-feira, 25, às 9h, será decisivo para o técnico Vágner Mancini: só após uma posição do departamento médico ele poderá definir a equipe que enfrenta o Flamengo de Guanambi, No sábado, 26, no Barradão, às 18h30, pelo jogo de volta das quartas de final do Baiano. O Leão precisa devolver o placar após ter perdido por 1 a 0 no duelo de ida.

Com dores musculares após o último confronto, o volante Willian Farias e o meia Tiago Real seguem como dúvida para a partida. Eles estão sem treinar desde o início da semana. Na tarde desta quinta, 24, eles ficaram de fora de uma atividade tática com portões fechados para a imprensa. Marinho e Vander, que começaram a semana também como dúvida, treinaram normalmente.

O treinador rubro-negro já deixou claro que vai promover as estreias do zagueiro Victor Ramos e do atacante Kieza, contratados na semana passada. O primeiro deve ganhar a vaga de Vinícius, enquanto o centroavante deve atuar no lugar ocupado por Robert.

Quem definitivamente está fora da partida é o zagueiro Guilherme Mattis e o lateral direito Maicon Silva. Ambos seguem em tratamento de suas lesões musculares e sem qualquer previsão de retorno. Na lateral direita, José Welison jogará improvisado de novo.

Tranquilidade

Titular na partida de sábado, o lateral esquerdo Diego Renan pediu tranquilidade ao time para que o Estadual não acabe como o do ano passado - quando o Leão foi eliminado nas quartas de final para o Colo Colo em pleno Barradão. "Tem que ter tranquilidade, inteligência, sabendo que é uma equipe que vai vir jogar fechada. Tem que ter sabedoria para criar os espaços necessários e fazer os gols", disse. "Durante essa semana, a gente tem trabalhado bastante isso".

Ele prevê uma verdadeira batalha de xadrez no sábdo para o Leão: "O Flamengo tem uma equipe rápida, marcam atrás da linha de meio-campo e saem rápido para o contra-ataque. Sabemos que eles virão para cá fazendo de tudo para manter a vantagem que conseguiram. Então temos que ter sabedoria e tranquilidade para vencer essa partida", repetiu o lateral.

Sem previsão

O atacante Dagoberto segue sem qualquer previsão de estreia. Nesta quinta, ele fez uma atividade física separada do grupo. A última partida do jogador de 33 anos foi em agosto do ano passado.

