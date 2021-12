Mancini admite dificuldades para escalar time contra o Sport

Vagner Mancini comandou mais um treino da equipe rubro-negra na tarde desta terça-feira, 27, visando o duelo contra o Sport. Com desfalques para a partida contra o adversário pernambucano, marcada para as 19h30 desta quarta-feira, 29, no Barradão, o treinador admitiu que terá dificultade para escalar o time que entrará em campo.

Três titulares estão vetados: o goleiro Fernando Miguel que sofreu contusão muscular na panturrilha, e os atacantes Marinho, com fratura no nariz, e Kieza, suspenso por levar três cartões amarelos. De quebra, Mancini também não poderá contar com Leandro Domingues. O meia se trata de uma lesão no ombro.

"Não é mistério. São dúvidas relacionadas não só a esquema tático, mas peças. Vou ter que mexer na equipe. Não tenho Marinho e nem Kieza. Terei que remodelar o ataque do Vitória. Se eu adiantar algo, no momento do jogo pode acontecer de que não foi a equipe dita hoje. Acho melhor guardar e soltar a equipe momentos antes do jogo", afirmou Mancini durante a coletiva após o treinamento desta terça.

Renovação

A CBF publicou no Boletim Informativo Diário, nesta terça, a renovação do contrato do lateral Norberto, prorrogado até 15 de dezembro. Inicialmente, o contrato tinha término previsto para o dia 30 de junho.

