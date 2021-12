Mancini acerta posicionamento do time em treino no Barradão

O técnico Vagner Mancini praticamente finalizou a preparação do Vitória para jogar contra o Botafogo, domingo, 12, às 11h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 7ª rodada do Brasileirão. No penúltimo treino realizado nesta sexta, 10, no Barradão, o grupo rubro-negro voltou a trabalhar a parte tática, acertando o posicionamento dos jogadores, com um coletivo-tático.

Os jogadores que não vêm atuando regularmente ainda participaram de um treino de posse de bola em campo reduzido. Ainda reclamando de um desconforto muscular, conseqüência de um trauma que sofreu no treino da última quarta, 8, o lateral direito Maicon Silva ficou sob cuidados do departamento médico.

