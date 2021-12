Mancini acerta novo contrato, mas ainda falta assinar

Extraoficialmente, já é possível afirmar que Vagner Mancini será o treinador do Vitória em 2016. Para tornar a informação oficial, só falta a assinatura do novo contrato, o que deve ocorrer até o começo da próxima semana. O vice-presidente do clube, Manoel Matos, esteve em São Paulo para tratar de assuntos do Leão. Entre eles, deixou acertada a renovação do vínculo do treinador.

A permanência de Mancini passa pelo crivo do presidente Raimundo Viana. "Vai ser renovado o contrato. Contamos com isso. Mancini é um treinador muito amigo do Vitoria (já teve outras duas passagens em 2008 e 2009) e aceitou nosso projeto naquelas circunstâncias em que poucos aceitariam (quando foi contratado no começo de junho, em meio a uma crise no clube). Eu mesmo pensaria duas vezes em aceitar. Ele foi muito digno conosco", disse Viana.

Outras renovações bem adiantadas são as dos goleiros Fernando Miguel, que também está praticamente só pela assinatura, e Gatito Fernandez. Ainda em conversas estão os laterais Diego Renan e Diogo Mateus, o volante Amaral, os meias Pedro Ken e Escudero, e o atacante Rhayner.

Segundo fontes ligadas ao clube, a expectativa da diretoria é que Gatito, Diego Renan, Amaral e Rhayner aceitem as propostas do Leão por se tratarem "de atletas cujos valores no mercado foi o Vitória que recuperou".

A ideia do Rubro-Negro é renovar com o máximo de atletas do atual elenco. "Claro que precisamos de reforços, mas não vejo uma grande diferença entre time de Série A e de Série B. Para mim, time bom é time comprometido. E este elenco do Vitória mostrou um forte compromisso com o clube", comentou Raimundo Viana.

Jorge Wagner interessa

Nessa linha, um jogador que deve ter o contrato renovado é o meia Jorge Wagner, que só foi titular em cinco partidas na campanha de acesso à Série A. Em outras 16 oportunidades, entrou no decorrer do jogo.

Nos próximos dias, o veterano, que tem interesse em ficar, vai se reunir com a diretoria para acertar a renovação. "É um jogador muito útil e comprometido. Inclusive, acho que ele poderia ter sido mais utilizado em algumas ocasiões", afirmou Viana.

Por outro lado, o centroavante Elton e o zagueiro Guilherme Mattis, apesar de terem sido titulares e peças consideradas importantes em boa parte da Série B, estão longe de um acerto. Outro que pode deixar o clube é o meia-atacante Vander, que tem proposta do futebol japonês.

adblock ativo