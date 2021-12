Mancini abre jogo sobre time que mandará a campo

Após o jogo contra o CRB, o técnico Vagner Mancini, falou em dar uma 'oxigenada' no grupo do Vitória, em virtude da queda de rendimento e sequência de dois empates. Mas, em coletiva realizada nesta sexta-feira, 30, depois do treino no Barradão, o comandante aproveitou a oportunidade para esclarecer a declaração.

"Muita gente esperava que eu mexesse demasiadamente na equipe e acho que não é o momento para isso. Mas é claro que oxigenar é você alertar, chamar atenção e fazer com que alguns atletas voltem a render", disse.

Como nas últimas duas partidas o sistema ofensivo do Rubro-Negro deixou a desejar, o treinador lembrou que a pontaria passou a ser foco para as próximas rodadas. "Tivemos a oportunidade de corrigir alguns problemas. Pedi uma movimentação maior dos homens de frente para que o time possa não só chegar com mais jogadores dentro da área, mas também confundir um pouquinho mais a marcação adversária", afirmou Mancini.

Mancini também mostrou seu conhecimento sobre o time visitante e apontou que é necessário ter cuidado com os contra-ataques. "É uma equipe que se destaca em bola parada, que sai muito rápido nos contra-ataques e que tem a sua força voltada pra isso. É um time que tenta surpreender o adversário com uma marcação que adianta e tenta surpreender a equipe adversária. Agora, não espero o Náutico jogando em cima. Acho que o Náutico vai tentar ainda durante uma parte do jogo esperar um erro do Vitória", declarou.

O Náutico vem de uma derrota em casa, já que perdeu por 4 a 1, em plena Arena Pernambuco, para o líder Botafogo. Diante disso, Mancini espera uma partida em que o time deve ter atenção e pede o apoio da torcida. "Você perder de 4 a 1 em casa não é um resultado normal. Mas, ao mesmo tempo, o Náutico joga a sua sorte no campeonato. Ele sabe que se perder a partida dará adeus ao sonho de acesso. Isso torna o jogo muito perigoso", relatou.

A cinco pontos do líder e restando cinco rodadas para o final da competição, o técnico do Leão ainda acredita em arrancada no final da competição. "A gente tem um deficit de pontos para o Botafogo, então nada melhor do que você vencer todas as suas partidas. Se nós vencermos todas as nossas partidas até o final, ainda vai ser necessário que o líder perca alguns jogos e empate outros. Lá atrás, no primeiro turno aconteceu a mesma coisa. Conseguimos uma arrancada e buscamos a posição", concluiu Mancini.

